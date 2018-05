Datter indrømmer: Falsk Facebook-profil er min fejl

Debat:

Det er meget svært for mig at være datter til en mor som er politiker. Det gør ondt på mig både at læse alle de grimme ting der bliver skrevet, men også at se hvor påvirket min mor bliver.

Da min mor blev politiker, kom der selvfølgelig et spring til pludselig at skulle have en "offentlig mor" som nogle folk er enig med, men også uenig med. "Politik er ikke personligt" siger mange. Og jeg er bestemt ikke sky overfor diskussioner, debatter, osv.