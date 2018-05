Dansk Folkepartis ledelse har ingen kommentarer til sagen om den falske Facebook-profil, som Dorthe Ullemose har sagt, at hendes datter står bag. Dog medgiver den, at sagen er "kedelig".

Svendborg: Dansk Folkepartis ledelse har indtil videre ikke været på banen i sagen om den falske Facebook-profil "Tom Jensen", som avisen har rullet ud gennem de seneste dage. En sag, der i grove træk handler om, hvordan den falske profil er blevet brugt til at tage DF'eren Dorthe Ullemose i forsvar og samtidigt til at lange ud efter hendes kritikere.

Lørdag kom det så frem, at det var Dorthe Ullemoses voksne datter, som havde oprettet profilen, hvilket politikeren oplyste i en mail til Fyns Amts Avis, mens hun stadig ikke har svaret på, om hun selv har brugt den til at debattere med.

Det er heller ikke til at vide, hvordan DF's ledelse ser på sagen. For det er ikke lykkedes avisen at vriste mange ord ud af partitoppen.

Partisekretær Poul Lindholm afviste lørdag at kommentere på historien, men henviste i stedet til gruppeformand Peter Skaarup, der i forvejen ikke svarede på vores henvendelser fredag. Derfor gik avisen videre til partiets pressetjeneste, der kunne fortælle, at gruppeformanden heller ikke kunne træffes lørdag.

I stedet fik avisen et svar fra organisationskonsulent Steen Thomsen, der sidder i DF's hovedbestyrelsen. I en sms lyder det, at han ingen kommentarer har til historien udover "at det er en kedelig sag". Han noterer sig desuden, at den falske profil nu er blevet slettet, og at der dermed "ser ud til at være sat punktum i den sag".

Avisen har uden held forsøgt at kontakte Dorthe Ullemose.