Kerteminde: Der er ikke mange dage til, de skal optræde på de skrå brædder på Tornøes Hotel i hjertet af Kerteminde. Men i disse dage er det ikke hotellet, der danner ramme for prøverne. Hele teamet bag Kerteminderevyen sidder oppe under skråvinduerne på Folketeatret i København og klargør årets revy. Revyen har været ramt af racisme- og sexismeanklager over årets plakat, og i sidste uge kom nyheden, at revyens instruktør havde besluttet sig for at forlade samarbejdet. Men der er ikke meget bekymring at spore hos de garvede skuespillere, Trine Gadeberg, Farshad Kholghi, Kim Hammelsvang Henriksen og Marie Mondrup. Dynamikken er så livlig mellem de fire kollegaer, det kan være svært at vurdere, om de arbejder på revyen eller laver jokes med hinanden.

Kom bag om revyen med Café Stiften Du kan møde hele holdet bag Kerteminderevyen, når Fyens Stiftstidende holder Café Stiften tirsdag 15. maj klokken 17-19 på Tornøes hotel i Kerteminde. Holdet bag Kerteminde Revyen gennemspiller nogle sketches og giver et indblik i, hvordan de skaber en revy. Der bliver også åbnet for en debat om politisk satire. Der er et begrænset antal pladser, der fordeles efter først-til-mølle-princippet. Du kan ringe og tilmelde dig fra mandag morgen på 66 11 11 11 eller tilmelde dig med det samme på stiftenfordele.dk.

De fire kollegaer arbejder på revyen fem timer hver dag, mens de er på Folketeateret. De har selskab af både assistenten, Lukas Birch, og kapelmesteren, Peter Bom.

- Vi er nået til det stadie nu, hvor jeg tænker revy hele tiden, fortæller Kim Hammelsvang og bliver støttet op af Farshad Kholghi.

- Ja, man går hele tiden og tænker "Det her ville være godt til denne her sketch".