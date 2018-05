Bogense: Der var mulighed for at gøre mere end en god handel, da årets Fælledmarked blev afviklet for sjette gang. Karsten Birch er manden bag markedet, der i år er rykket udendørs fra en maskinhal og ind i hans egen have lidt længere oppe ad vejen.

På standene kunne man gå på opdagelse mellem alt fra forårsblomster over sjove nipsgenstande til Tupperware og sunde shots.

- Vi kunne jo ikke være mere heldige med vejret, når vi nu har valgt at komme udendørs. Selvom rammerne er blevet lidt mindre i år, så synes jeg det har været meget hyggeligt og jeg er faktisk godt tilfreds med antallet af besøgende, siger Karsten Birch.

Årets marked var lidt et forsøg, så de enkelte kræmmere skulle ikke betale noget fast beløb for at have en stand med.

- Jeg har sagt, at i år tager jeg ikke noget, men så kan de i stedet give, hvad de har lyst til, fortæller han.

Og pengene går til et godt formål. Alt overskud fra markedet bliver nemlig sendt videre til Julemærkehjemmet i Kollund.

Undervejs i dagens program dukkede de westernklædte Bogense-linedancere fra Peace of Cake op og gav både en opvisning og lidt introduktion til de der havde lyst til at svinge dansebenet.

Et af de faste indslag i Fælledmarkedet har været en auktion med sponsorerede præmier, hvor formand for børne- og ungeudvalget Anja Lund optræder som auktionarius.