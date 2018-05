22-årige Martin Sørensen fra Dærup optrådte sammen med resten af flokken fra Kom og Dans Odense flere gange til modefestivallen i Assens lørdag. For ham er dansen blevet en livstil.

Assens: I dejligt solskinsvejr og til lyden af Rock'n Roll sætter Kom og Dans Odense gang i modefestivallen i Assens lørdag. Dansere i forskellelige aldre og med forskelligt tøj svinger hinanden rundt. Det er ikke nogen koreografi, men de samme trin går igen. 22-årige Martin Sørensen fra Dærup er en af de mange dansere. Han nøjes ikke med at danse med en kvinde og svinger gang på gang to kvinder rundt. Det ser ubesværet ud, men faktisk har han kun gået til dans i et år.

- Min mor har danset i mange år, og hun fik mig lokket med for et års tid siden. Det er vanedannende. Jeg var i Aarhus og danse i går, og i morgen skal jeg på dansekursus, siger han.

Martin Sørensen prioriterer dansen højt og danser seks gange om ugen. Det generer ham ikke, at det ikke er den mest populære fritidsaktivitet i hans aldersgruppe.

- Mine venner synes, det er fedt. Men mine kollegaer griner lidt af det. Jeg arbejder som tømrerlærling, og jeg har forsøgt at lokke dem med. Jeg fik også to med en dag, men de er ikke helt faldet for det, griner han.

Igennem dansen har han fået en stor omgangskreds, og samtidig er dansen med til at binde familien sammen. Det er nemlig hans forældre Robin Jensen og Lone Sørensen, der står for Kom og Dans i Ebberup.

- Vi så dansen for første gang i Øster Hurup, og så kom vi med i Kom og Dans Odense og startede en afdeling op i Ebberup. Det er en svingende dans og til god, gammel musik, siger Robin Jensen.

Lone Sørensen er også helt bidt af swing og Rock'n Roll.

- Det sjove ved den her dans er netop, at der ikke er nogen koreografi. Man får nogle små bidder og sætter det selv sammen, siger hun.

Udover danseopvisning, var der også veteranbiloptog og det sædvanlige store modeshow til Assens Modefestival.