Bogense: Ligesom de mange modeller på den røde løber viste foråret sig frem fra sin fineste side, da Bogenses butikker lørdag formiddag stod bag to store modeshows på købstadens hovestrøg. Med temperaturer omkring de 18 grader og en let vind, trak det store arrangement flere mennesker til byen end nogensinde før, og modellerne nød tydeligt, at de i år undgik gåsehud og frostblå teint.

Til gengæld var der god mulighed for at blive klogere på tendenserne i forårets og sommerens mode for alle generationer, ligesom byens restauranter og caféer kunne tage udendørsserveringen i brug i det fine vejr.

Det er Bogense Handelsstandsforening, der står bag det store udendørs modeshow, der blev afviklet for første gang i 2011 med 60 modeller, og siden er blevet et godt udstillingsvindue for, hvad Bogenses specialbutikker med mode, sportstøj, sko og garn kan tilbyde.