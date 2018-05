Besiktas nægtede at færdigspille semifinale mod Fenerbahce, og nu er klubben kylet ud af pokalturneringen.

Kun det ene hold mødte op, da Fenerbahce og Besiktas torsdag skulle kæmpe om en plads i den tyrkiske pokalfinale.

Ledelsen i Besiktas havde valgt at boykotte udekampen mellem de to rivaliserende Istanbul-klubber. Lørdag blev Besiktas dømt som taber og smidt ud af turneringen.

I marts havde holdene spillet 2-2 på Besiktas' hjemmebane i den første af to semifinalekampe, og de stod over for hinanden igen 19. april på Fenerbahces bane.

Det opgør blev dog afbrudt ved stillingen 0-0, da Besiktas-træner Senol Günes efter 57 minutter blev ramt i hovedet af en genstand, der blev kastet fra en tribune med Fenerbahce-fans.

Det Tyrkiske Fodboldforbund (TFF) beordrede de to klubber til at færdigspille returkampen torsdag i denne uge uden tilskuere.

Besiktas mødte dog aldrig op, da klubben mente, at den burde få tildelt en sejr ved skrivebordet.

Lørdag har TFF derfor besluttet at give Fenerbahce sejren, mens Besiktas er blevet sanktioneret for ikke at møde op.

Besiktas skal tilbagebetale de penge, som klubben har tjent i pokalturneringen. Derudover er holdet udelukket fra pokalturneringen i næste sæson.