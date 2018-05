Nyborg: Forårs-solen brager ned og lidt væk lokker Storebælt.

Men det er de bedøvende ligeglade med i tennishallen i Nyborg Idrætscenter denne weekend. Hallen er beklædt med sort stof og alt sollys er banlyst.

Kun det blålige skær fra computerne lyser lokalet op. Tennishallen i Nyborg er valgt som ramme om et stort stævne for de bedste esport-kæmpere fra hele landet. Det er en slags slutspil i den helt nye esportsliga, og det er ikke for sjov, de spiller. Det handler om at komme med der, hvor det rigtig gælder, når man er dygtig med musen: Danmarksmesterskabet på Odense Rådhus senere på måneden.

Der er fri adgang til stævnet lørdag og søndag, men det er ikke noget med en masse tilskuere og storskærme.

- Alle er velkommen til at gå rundt og se spillerne over skulderne, og så kan man jo vælge den kamp, man har lyst til, siger Jens Christian Ringdal, der er talsmand for Esportsligaen.

- Men til dette stævne har vi først og fremmest forsøgt at gøre forholdene optimale for deltagerne.

Hvis man gerne vil se de rigtig gode spille Counter Strike, League of Legends og Fifa er det måske bedre, at blive derhjemme og gå ind på esportsligaens facebook-side, hvor udvalgte kampe vises og kommenteres.

Lørdag dyster 210 spiller i forskellige rækker i Counter Strike og søndag dukker andre 210 op for at spille League of Legends.

Der er ingen hold fra Nyborg, og Fyn er blot repræsenteret med et enkelt hold fra Syddansk Erhvervsskole.

Esport er den hurtigst voksende sport i Danmark, og de gamle idrætsorganisationer som DGI og Dansk Firmaidrætsforbund har forlængst omfavnet de nye sport og står bag ligaen sammen med Ungdomsringen