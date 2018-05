De danske ishockeyherrer fik en god start på VM med fredagens åbningssejr over Tyskland efter straffeslag.

Nu venter tre endnu vanskeligere modstandere i gruppen, når USA, Canada og Finland skal dyste mod Danmark i Boxen i Herning.

Lørdag gælder det USA, som vandt over Canada i sin første kamp, men Danmark kan ifølge Oliver Bjorkstrand godt overraske mod amerikanerne.

- Vi er godt klar over, at vi er de store underdogs i de næste tre kampe. Jeg vil ikke tænke for langt frem, og nu venter USA, der har mange gode NHL-spillere og et stærkt hold.

- Når vi spiller mod USA, skal vi passe på med at lave for mange fejl, for så straffer de os. Men ud over det skal vi spille vores hockey med selvtillid og gå efter at vinde flere kampe, siger Bjorkstrand.

Columbus Blue Jackets-spilleren håber, at Danmark kan drille USA og ride videre på den bølge, holdet allerede har skabt.

- Det var godt for fansene, at vi vandt, så vi får noget god stemning fra start af. Tyskland var et hold, vi var nødt til at tage point mod, hvis vi vil i en kvartfinale, så det var vigtigt.

- Nu har vi nogle store kampe foran os, og det vil være dejligt, hvis vi kan snuppe nogle flere point, siger Bjorkstrand.

Han mener, at hjemmepublikum var med til at løfte det danske hold.

- Det var nyt for os alle. Jeg tror aldrig, vi har haft så mange fans til en kamp, så det var utroligt fedt at være på hjemmebane, siger han.

Jeff Blashill, USA's landstræner, har stor respekt for Danmark. Amerikanerne vandt i tirsdags 3-2 over Danmark i optakten til VM. I den kamp var NHL-målmanden Frederik Andersen ikke med på det danske hold.

- Vi spillede en testkamp mod Danmark, og danskerne vil være endnu bedre med Frederik Andersen i målet. Jeg synes, han er en af de bedste i verden. Han er en fantastisk spiller.

- Jeg kender selvfølgelig Frans Nielsen virkelig godt, og Bjorkstrand kommer også til at spille, så de har nogle gode spillere, siger Jeff Blashill.

I de seneste to sæsoner har Jeff Blashill været træner i NHL-klubben Detroit Red Wings, hvor Frans Nielsen har været med.

- Den anden aften spillede Danmark godt. De havde en god struktur og var godt organiserede, så det bliver en hård udfordring for os. Det skal nok blive sjovt, siger Jeff Blashill.

Danmarks kamp mod USA begynder lørdag klokken 20.15.