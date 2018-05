- Vi har haft festkultur - ikke krænkelseskultur.

Sådan lød konklusionen på Alternativets interne undersøgelse i efteråret.

Den var afslutningen på et forløb, hvor Jyllands-Posten beskrev, at partiets ledelse på Christiansborg var i gang med at undersøge flere sager om seksuelle krænkelser.

Eksempelvis berettede avisen om, at en chef i partiet havde opfordret ansatte til at sende billeder af deres lem.

Billederne skulle bruges i en "fiffig collage" i forbindelse med et arrangement på baren Centralhjørnet. Uffe Elbæk var ifølge den daværende pressechef med på ideen, men den blev droppet.

På Alternativets landsmøde i Odense i denne weekend siger Uffe Elbæk, at sagerne ramte hårdt op til kommunalvalget.

- Vi røg ud i nogle meget dårlige mediesager. Det kunne jeg godt have ønsket helt, helt anderledes. Jeg fik en mental mavepuster, siger Uffe Elbæk.

Det var første gang, Alternativet deltog i et kommunalvalg. Og første gang partiet for alvor var i mediestorm. Derfor var Uffe Elbæk "meget nervøs" på valgaftenen i november.

Nu skulle det afgøres, om sagerne ville give Alternativet et elendigt valg:

- Vi tænkte, om det hele braser sammen om ørerne på os, siger Uffe Elbæk.

Alternativet endte dog med at få et godt valg og partiets første borgmesterpost. I dag mener Elbæk, at sagerne "kom helt ud af perspektiv".

- Det var alle sammen gamle sager, der allerede var handlet på. Men i og med, at de bliver linet op dag efter dag lige op til kommunalvalget, så skaber man et billede hos vælgerne af, at alt sejler i Alternativet.

- Det gør det ikke. Og det gjorde det heller ikke dengang.

Spørgsmål: Du fik selv kritik for at støtte op om de intime fotos, der skulle op i en collage. Når du kigger tilbage nu, var det så en fejl som leder?

- Nej, men igen. Det konkrete forløb var, at der var en medarbejder, som havde fået en rimelig sommer kæk idé og sagt: Gud, kunne det ikke være sjovt at gøre?

- Jeg hørte det med et halvt øre og tænkte: Det lyder som et sjovt kunstprojekt. Det bliver så taget ned, som om jeg synes, man skulle gøre det.

- Inden den e-mail nærmest var kommet ud, så trak medarbejderen den selv tilbage og sagde, at det var en dårlig idé. Den blev aldrig realiseret, og alle var enige om det var en dårlig idé.

- Det bliver så en kæmpe historie i medierne et halvt år efter. Det kan jeg jo bare sige, at det er jeg rigtig, rigtig ked af.

Spørgsmål: Har det skabt noget eftertanke? Er der noget, du gør anderledes fra nu af?

- Jeg kommer ikke til at gøre noget anderledes. You get what you see.

- Men eftertanken er, at den kreative uskyld, hvor man godt kunne få langt ude kreative idéer, pludselig kan blive til en offentlig samtale. Noget som bare var en intern joke, bliver noget som hele Danmark taler om.

- Den forsigtighed og den opmærksomhed har vi jo i dag, fordi alt, hvad vi siger og gør, åbenbart har interesse for hele Danmark. Og fred være med det, siger Uffe Elbæk.