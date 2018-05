- Det har jo været pragtfuldt at stå på scenen og kigge ud over et telt propfyldt med mennesker, der hyler af grin, og det vil jeg gerne se, om jeg kan genskabe. Og det skønne ved at optræde på Skipperkroen er jo, at folk netop kommer for at få et godt grin, fortæller han om, hvorfor han har ladet sig overtale til et jubilæumsshow.

Nils-Peter Holm stoppede i 2007 efter i mere end 10 år at have haft succes som en værdig arvtager efter Prik. For det var oprindeligt journalisten med kælenavnet Prik, der stod for de muntre causerier de første 35 år, og herefter at have "været i lære" hos Prik i tre år, overtog Nils-Peter Holm showet. Og fik så stor en succes med det, at det nærmest skræmte ham, for han begyndte at få præstationsangst, og så valgte han at stoppe, medens legen var god.

Men nu kan vi se frem til en grinagtig søndag formiddag i godt selskab til august.

- Mine jubilæumscauserier kommer til at starte med en Prik-runde - altså en afdeling, hvor jeg hylder Prik med at fortælle nogle af hans gamle historier. Og derefter vil jeg fortælle nogle af de gode vendelboehistorier, for dem kan folk godt tåle at få nogle stykker af, afslører Nils-Peter Holm.

- Så bliver der en pause, hvor man kan skaffe sig en tår at drikke, og så kommer der en afdeling, hvor jeg kigger tilbage på de 12-13 år, hvor jeg fast causerede, og bringer nogle godbidder om de godtfolk, vi elsker at lave sjov med.