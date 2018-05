En synlig beruset bilist, fik natten til lørdag en pludselig trang til McDonald's og kørte ind på drive-in'en på Sivmosevænget. Klokken 00.50 fik politiet standset bilisten - en 48-årig fra Vardeområdet - inden han kørte væk fra burgerrestauranten.

Den 48-årige var så beruset, at han måtte en tur med på politigården i Odense, hvor han fik lov til at sove rusen ud. Manden blev løsladt lørdag morgen med en sigtelse for spirituskørsel. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Lars Thede

Tidligere på aftenen klokken 00.30 havde Fyns Politi standset en anden spritbilist - denne gang på Svanevej. Det drejede sig om en 26-årig mand fra Kerteminde, som blev sigtet for både spirituskørsel og for kørsel under påvirkning af stoffer.