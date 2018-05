Det bliver et møde mellem klubkammerater, når USA's Dylan Larkin og danske Frans Nielsen står over for hinanden i VM-kampen i Boxen lørdag aften.

Begge spiller på centerpositionen i NHL-klubben Detroit Red Wings, og 21-årige Larkin er forberedt på at komme på hårdt arbejde mod sin 12 år ældre kollega.

- Han er en god tovejsforward, og det er altid sjovt at se et velkendt ansigt på det andet hold. Men det bliver hårdt, for han er svær at spille imod, siger Dylan Larkin.

Det er blot fire dage, siden Danmark og USA mødtes i en testkamp, som amerikanerne vandt med 3-2.

USA havde ved den lejlighed en lang rejse i benene, mens Danmark måtte klare sig uden målmand Frederik Andersen, der havde fået fri.

- Vi så i den kamp, at Danmark spiller hurtigt og meget struktureret. Spillerne arbejder hårdt, og holdet har gode forwards.

- Da vi spillede mod dem sidst, havde de ikke Andersen med. Vi skal forsøge at lave en masse trafik i området foran ham og gøre det til en hård aften for ham.

- Det bliver en kamp i en sjov og festlig atmosfære, og det er noget, vi ser frem til, siger Dylan Larkin.

Detroit-centeren scorede to gange, da USA indledte VM med en 5-4-sejr efter straffeslag over Canada.

USA og Danmark spiller klokken 20.15 lørdag aften.