Det danske herrelandshold i håndbold kan se frem til en eksotisk træningslejr i Caribien denne sommer.

Frankrig har inviteret landstræner Nikolaj Jacobsens hold til øen Guadeloupe i ti dage i begyndelsen af juni, hvor landsholdet ellers skulle have trænet i Danmark.

- Frankrig har simpelthen inviteret os med til Guadeloupe, hvor landstræner Didier Dinart vist har en håndboldskole hver sommer, og hvor landsholdet med jævne mellemrum forbereder sig.

- For os bliver det dejligt at se noget nyt i en periode, hvor det mest eksotiske herhjemme vel ville have været at tage en tur i Lalandia, siger landstræneren til Ekstra Bladet.

Ifølge Nikolaj Jacobsen er omkostninger minimale for Dansk Håndbold Forbund (DHF), der blot skal betale flybilletterne til Paris. Derfra afholder det franske forbund resten af udgifterne for træningslejren.

Både Danmark og Frankrig har svært ved at finde træningsmodstandere, da de fleste landshold i den periode spiller kvalifikationskampe til VM i 2019.

Frankrig er som regerende verdensmester selvskrevet til slutrunden, og det samme er Danmark som VM-vært.

Danmark og Frankrig har planlagt to træningskampe på Guadeloupe.

Dagen før afrejsen til Caribien møder landsholdet Schweiz i Aalborg i en træningskamp 5. juni.