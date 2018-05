Ivar Hviid er - igen - blevet formand for Østfyns Museer. Han glæder sig til at få gang i byggeriet af Nyborg Slot.

Nyborg: Det bliver med en nyborgenser i formandsstolen, Østfyns Museer om kort tid for alvor stikker spaden i jorden til det største projekt nogensinde: Bygget omkring Nyborg Slot.

Der er ikke sat dato på det rituelle 1. spadestik, der skal markere byggestarten, men det bliver nok en gang først først på sommeren. Og det ser Ivar Hviid frem til - også fordi der pludselig er blevet en masse debat og kritik af slotsbyggeriet, nu hvor alle beslutninger og tilladelser er ved at være på plads.

- Hvis folk har så meget mod projektet, så havde det været smart at komme frem med kritikken for fem år siden, da det blev lagt frem, siger Ivar Hviid.

Renoveringen af den gamle kongefløj er i fuld gang, og entreprenører sidder for tiden og regner på de første udbud i byggeriet af en ny nordfløj, en ny ringmur og et højere vagttårn. Selve byggeriet går efter tidsplanen i gang i august.

- Jeg glæder mig virkelig til byggeriet bliver færdigt, så vi for alvor kan fortælle historien om Nyborg Slots vigtige plads i middelalderen fra Valdemar Sejr til reformationshovedstaden, siger Ivar Hviid.

Østfyns Museer er et samarbejde mellem Kerteminde og Nyborg Kommuner, og der har været tradition for at formandsposten går på skift mellem formændene for de lokale museumsforeninger. Den afgående formand er John Wilhelmsen, Kerteminde, der har siddet for bordenden i bestyrelsen i to år.

Ivar Hviid, der i mange år drev advokatforretning i Nyborg, har i øvrigt tidligere været formand for Østfyns Museer.