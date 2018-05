Den store sag om bestikkelse og underslæb mod tidligere ansatte i Region Sjælland og it-selskabet Atea er lørdag gået ind i sin allersidste fase, inden dommeren får det sidste ord.

Lørdag procederer forsvaret, og forsvareren for den klart mest belastede anklagede, en tidligere it-driftsdirektør i Region Sjælland, lægger ud.

I sagen er en konto hos Atea, hvor en del af indtægterne fra salg til Region Sjælland blev sat ind på, brugt til at betale for rejser og dyre middage.

FAKTA: Det kræver anklagerne af straf i Atea-sag Anklagemyndigheden kræver hårde straffe i den såkaldte Atea-sag. Her står tre tidligere it-chefer i Region Sjælland og fire tidligere direktører og salgsdirektører i Atea anklaget for bestikkelse og underslæb af særlig grov karakter. Penge fra kontrakter fra regionen blev sat ind på en hemmelig konto og så brugt på luksusrejser og dyre middage. Alle anklagede nægter sig skyldige. Læs her, hvad anklagemyndigheden kræver i straf. Ritzau skriver ikke de anklagedes navne. HOS REGIONEN * Tidligere it-driftschef i Region Sjælland, der er tiltalt i hovedparten af alle forholdene, og som ses som initiativtager til den hemmelige konto: 2,5 års ubetinget fængsel og konfiskation af 393.932 kroner. * Tidligere it-direktør i Region Sjælland og efterfølgende it-direktør i Rigspolitiet, der har været med på dyre ture til Dubai, Las Vegas og restaurantbesøg: 1,5 års ubetinget fængsel og konfiskation af 174.363 kroner * Tidligere it-direktør i Region Sjælland, der var med på tur til Dubai i 2012: 10 måneders fængsel, eventuelt betinget, og konfiskation af 65.118 kroner. HOS ATEA * Tidligere salgsdirektør i Atea, der var med på tur til Dubai i 2014: 15 måneders fængsel, eventuelt delvist betinget, og konfiskation af 81.755 kroner. * Tidligere koncernchef i Atea frem til 2014. Anklaget for at have skabt systemet med den hemmelige konto og være med på flere ture til Dubai: 1,5 års ubetinget fængsel og konfiskation af 136.469 kroner. * Tidligere administrerende direktør i Atea samt tidligere koncerndirektør, der var med på ture til Dubai: 1,5 års ubetinget fængsel og konfiskation af 136.469 kroner. * Tidligere salgschef i Atea, der har stået for meget af det praktiske omkring træk på den hemmelige konto og deltaget i en lang række rejser og middage: 1,5 års ubetinget fængsel og konfiskation af 217.158 kroner. * Virksomheden Atea, hvis ledelse og direktører har stået for bestikkelsen, og som har nydt godt af bestikkelsen: Bøde på 60 millioner kroner. Kilder: Anklagemyndigheden, Retten i Glostrup

Anklagemyndigheden har beskrevet kontoen som hemmelig. Men ifølge forsvarer Andro Vrlic var der tale om en almindelig bonusordning aftalt i 2007.

- Bonusordningen blev aftalt i 2007. Region Sjælland optjente en bonus, som Region Sjælland kunne købe ind for hos Atea.

- Min klient husker, at den blev nedfældet i Word eller som Power Point, men ved ikke, hvor den ligger i dag, siger forsvareren.