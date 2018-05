San Jose Sharks med Mikkel Bødker på holdet er tæt på at ryge ud af NHL-slutspillet.

Natten til lørdag tabte holdet fra Californien med 3-5 på udebane til Vegas Golden Knights, der var foran 4-0, før gæsterne igangsatte et comeback i tredje periode med tre reduceringer på seks minutter.

Danske Mikkel Bødker indtog en hovedrolle med en assist og en scoring.

Først gjorde holdkammeraten Kevin Labanc det til 1-4 med godt ti minutter tilbage af kampen, inden Bødker skøjtede bag om hjemmeholdets mål og fik lagt op til Tomas Hertls reducering til 2-4.

Den 28-årige danske forward fik med godt fire minutter tilbage for alvor skabt spænding om udfaldet på isen i Las Vegas.

Bødker havde igen placeret sig det rigtige sted, da der opstod forvirring foran værternes mål. Pludselig kom pucken hen til danskeren, der bankede den i mål til 3-4.

Tættere på kom San Jose Sharks ikke, og da der til sidst skulle satses, cementerede Vegas Golden Knights sejren med scoringen til 5-3.

Jannik Hansen, der også er en del af San Jose-holdet, var ikke på isen.

De to hold har nu spillet fem kampe i bedst-af-syv-serien. Vegas Golden Knights fører serien med 3-2, før de to hold står over for hinanden igen mandag.

Vinderen af duellen mellem San Jose Sharks og Vegas Golden Knights er videre til semifinalerne i NHL.