-Vi spiller for Anders!

Veflinges trænere, Carsten Hansen og Bjarne Andersen, og deres spillere har ikke haft de sjoveste par uger. Èn af holdets mest afholdte spillere, forsvars- og jernmanden Anders Wacher, gik for nylig bort i en tragisk dykkerulykke, og det har ramt truppen hårdt.

-Vi har simpelthen været i tvivl om, hvad vi skulle gøre, fortalte Carsten Hansen, som dog er sikker på, at holdet og kammeraterne kommer bedst videre ved at spille: For Anders!

-Vi har mistet den bedste – både på og uden for banen! Han vil blive dybt savnet og vi er ramt på psyken. Derfor var det også vigtigt, at vi vandt i aften, lød det videre efter den tætte 1-0 sejr over Stige.

En sejr, der – selvom det lige for tiden virker sekundært - sender Veflinge med i topkampen, hvor hele fire hold rykker op i Serie 2. Her er Stige også med.

Oldboysspilleren Kasper Wichmann var i sidste øjeblik hevet ind og han blev matchvinder for Veflinge med et hovedstødsmål ca. 10 minutter før tid. Men så ville han altså også godt skiftes ud!

Stige tabte til gengæld et skridt i topstriden.

-Vi var bare ikke farlige nok, lød det samstemmende fra de to trænere, Johnny Andersen og Benjamin Tempelaars, som meget symptomatisk var skadede og måtte se til fra linjen.

-Vi har simpelthen for stor udskiftning hver gang. Men vi burde have kunnet vinde denne kamp, mente de to.

Frederik Jessen og damplokomotivet Michael Hansen havde muligheder for Stige, mens det kneb for den småskadede angriber Kasper Jensen at komme til chancer. Omvendt havde Veflinges anfører Frederik Bech og Andreas Rasch også deres muligheder i den tætte og intense kamp, som bare manglede profilen: Anders Wacher!

