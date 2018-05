Delphin Tshiembe stopper i AC Horsens, når hans kontrakt udløber til sommer.

Det bekræfter den 26-årige forsvarsspiller efter fredagens 2-1-sejr til Horsens over AaB i Alka Superligaen.

- Jeg stopper i Horsens.

- Vi har gjort, hvad vi kunne for at blive enige om en aftale, men det kunne vi desværre ikke. Derfor skal jeg finde et nyt sted at være, siger Delphin Tshiembe.

Han ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor fremtiden ligger i den kommende sæson.

- Jeg er åben for alt. Jeg har ingen idé om, hvor det bliver, men det tager jeg, som det kommer, siger Tshiembe.

Han er ærgerlig over, at tiden i Horsens lakker mod enden.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig. Til sommer har jeg været her i to og et halvt år, og jeg føler, at jeg var ved at få en rolle, hvor jeg kunne bidrage til holdet.

- Det er vemodigt. Jeg elsker gutterne, og jeg er sikker på, at det kunne blive godt i næste sæson, men det bliver desværre uden mig, siger Delphin Tshiembe.

Før kampen mod AaB blev det også meldt ud af Kjartan Finnbogasons agent, at islændingen er færdig i Horsens, når kontrakten udløber til sommer.

- Jeg har haft fire fantastiske år i Horsens. Da jeg kom til klubben, var vi næstsidste i 1. division, så det er kun gået én vej siden da.

- Det har været den bedste tid i min fodboldkarriere, men nu føler jeg, at det er tid til noget andet, siger Kjartan Finnbogason.

Horsens-træner Bo Henriksen har været glad for Tshiembe og Finnbogason.

- Delphin Tshiembe har gjort det fantastisk i foråret, og vi ønsker ham alt mulig held og lykke i hans videre færd i karrieren.

- Jeg har det ambivalent med, at vi mister Kjartan Finnbogason, men mest af alt er jeg stolt af, at vi har gjort ham til den spiller, han er. Han har været en fremragende ambassadør for klubben, siger Bo Henriksen.