Nyborg: Op mod 300 nyborgensere var fredag aften samlet til fællessang på Torvet for at mindes Danmarks befrielse. Med fællessang, taler og kanonskud over voldgravsanlægget.

Allerede klokken 19 - cirka et kvarter forud for tidsplanen - ankom Marinehjemmeværnet i skib til havnen ved Kongens Skibsbro, hvor folk var stimlet sammen, og hvor Danehofgarden gav den første af flere smagsprøver på sin kunnen, mens TV2's kamerahold hoppede rundt og dirigerede med både orkester og borgmester.

Derfra gik man i samlet flok op gennem byens gader. Paraden måtte dog gøre et længere holdt midt på Nørregade, mens man ventede på, at medlemmerne af voksenensemblet "Voksne Vokaler" spillede og sang færdig på Torvet. Det fik de lov til, næsten da. Ud over fællessange, kanonskud og taler ved blandt andre Kenneth Muhs (V) blev der tændt lys for at markere, at lyset til sidst vandt over mørket efter "fem forbandede år", som det blev udtrykt fra talerstolen.