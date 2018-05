Et selvmål efter 18 minutter, og et brændt straffespark af B1913's Ronnie Larsen midt i anden halvleg var ret afgørende for hjemmeholdets chancer for at besejre formstærke B1909.

-Begge hold forsøgte at spille spillet og skabe de nødvendige chancer for afgørende scoringer. Vi forsøgte fysisk set at bremse B1909's gode boldspillere, hvilket lykkedes i store dele af kampen, sagde B1913's assistenttræner Peter Christensen.

Inden det brændte straffespark havde Valdemar Schousboe en stor udligningschance. I slutfasen satsede hjemeholdet på udligning. I stedet scorede Markus Bay til 2-0, og det kunne med lidt udebaneheld være blevet til flere mål. (KAI)