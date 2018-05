Vi er til den årlige gallafest for gymnasiets ældste elever, der har haft deres sidste undervisningstimer og skal i gang med at læse op til deres allersidste eksamener.

Traditionen er, at eleverne ankommer som stjerner til en Oscar-fest i opsigtsvækkende transportmidler, og blandt limousiner, veteranbiler, sportsvogne, sækkevogn, golfvogn, løbehjul, og meget andet opfindsomt, holder en brandbil fra 1974 i kø, og det kan den ikke tåle, fortæller ejeren, Anders Nielsen, der har kæmpet med at holde den i tomgang i promenadekøen.

- Den får bare for meget benzin, når den skal køre i tomgang, giver han bagefter som forklaring på, at den begyndte at sende eksplosionsagtige lyde og spy ild ud af udstødningsrøret, inden motoren helt holdt op med at virke.

Men en flok fædre handler resolut og får brandbilen skubbet de sidste 30 meter hen til den røde løber, så de otte passagerer i brandbilen kan afleveres standsmæssigt til deres gallafest.

Ligesom alle de andre 149 gymnasielever, som er klædt i pomp og pragt, og som bliver afleveret på de mest forunderlige måder.

Episoden med brandbilen bliver taget som en bonusoplevelse af de smågrinende tilskuere, og de næste elever er klar til at blive trillet ind, mens der blev knipset og filmet til den store guldmedalje, hver gang et nyt transportmiddel nærmer sig den røde løber, for at aflevere et kuld 3. g'er.