Trods faldende elevtal og bekymring for gymnasiets fremtid blev fredagens gallafest på Faaborg Gymnasium som altid en sand eksplosion af flotte kjoler, fine jakkesæt og fantasifulde køretøjer.

Faaborg: En smuk majdag bliver til aften, mens 3.g-eleverne kommer kørende i flotte og fantastifulde køretøjer. Alt fra indkøbsvogne og trillebøre over havetraktorer og golfvogne til hestevogne, sportsvogne og såmænd en brandbil.

Elevernes udstyr er om muligt næsten endnu mere imponerende, og man tænker hvert år: Nu kan kjolerne og jakkesættene ikke blive flottere, og nu kan de unge mennesker ikke blive smukkere.

Elevernes ankomst til gallafesten på Faaborg Gymnasium overskygger den seneste tids snak om faldende elevtal og bekymring for gymnasiets fremtid. Et emne, som rektor Sophie Holm Strøm kommer ind på i sin tale.

- Det har været en begivenhedsrig og udfordrende tid for Faaborg Gymnasium. Vi må desværre sige farvel til nogle af vores dygtige lærere, som vi ikke ønsker at komme af med. Sagt på jysk: Rigtig træls. Men som fire af vores dejlige elever sagde i et interview i Fyens Stiftstidende:

"Gymnasiekrise eller ej: Vi er her, og vi har det mega fedt."

- Det er dejligt at læse, at eleverne ikke er i tvivl: De går på et af Danmarks bedste gymnasier, fastslår Sophie Holm Strøm, inden knap 400 gæster - inklusive elever, forældre og lærere - går til gallamiddag.