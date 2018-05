Kikkerterne var fredagen igennem rettet mod verdens første flydende atomkraftværk, og ved 19-tiden passerede "Akademik Lomonosov" under Storebæltsbroen.

Atomkraftværket, som endnu ikke har nukleart brændsel om bord og derfor er ganske ufarligt, er i færd med at blive transporteret fra den russiske by Sankt Petersborg til Murmansk.

Mens det er i dansk farvand - og det er det indtil lørdag - holder Forsvaret øje med det, men derfra lyder det, at der er tale om en ganske ufarlig sejlads. Den 144 meter lange pram bugseres hele vejen af tre russiske bugserbåde, Spasatel Karev, Yasnyy og Umka, fordi det ikke formår at sejle ved egen drift.

Først når det ankommer til Murmansk får "Akademik Lomonosov" nukleart brændsel om bord. Herefter fortsætter det til slutdestinationen i det nordøstlige Rusland, hvor det skal levere energi til området omkring Pevek, der ligger i Sibirien.

Er man ikke til stede fysisk for at se det flydende atomkraftværk kan man følge det på marinetraffic.com. Her kan man også se, at det bliver fulgt af Greenpeace-skibet Beluga II og de to patruljefartøjer Rota og Nymfen fra det danske forsvar.