Der er ikke ansat flere chefer og ledere i Kerteminde Kommune, viser analyse fra konsulentfirma, der er i gang med at finde besparelser for 10 mio. kr. i den kommunale administration

I virkeligheden er der i Kerteminde færre på lederniveau end tidligere. Der er nu 17 medarbejdere per kommunal leder i Kerteminde Kommune mod 13 for ni år siden. I absolutte tal er antallet af kommunale ledere - opgjort i årsværk - faldet fra 122 i 2009 til 94 i dag ifølge KLK's undersøgelse. Sammenlignet med fire kommuner af tilsvarende størrelse - Nordfyns, Billund, Sorø og Odder - er der i Kerteminde imidlertid lidt færre medarbejdere per leder, men forskellene er små.

De friske konsulentøjne udefra har punkteret et par myter - først og fremmest forestillingen om, at der vrimler med chefer og mellemledere i det kommunale system, og at laget af chefer og mellemledere støt og roligt udvider sig, mens "de varme hænder" får mere og mere travlt.

Et konsulenthold fra Kommunernes Landsforening (KLK) gransker for tiden Kerteminde Kommunes administration og ledelse for at finde besparelser. Fyens Stiftstidende har fået aktindsigt i de foreløbige resultater, som onsdag blev præsenteret for byrådet.

Konsulenterne er også sat til at undersøge, om der kan spares en portion af skatteydernes penge, hvis man hyrer færre højtuddannede, højtlønnede medarbejdere. Idéen om, at de i den offentlige debat så udskældte djøf'ere snildt kan undværes, underbygges dog ikke af KLK. Ganske vist er antallet af akademikere i Kerteminde steget med 85 procent siden 2009, og stigningen er markant større end i de andre fynske kommuner. Men ifølge KLK kom Kerteminde fra et meget lavt udgangspunkt, og dette efterslæb er nu væk.

Der arbejder 57 akademikere i kommunen i dag, og flere af dem har overtaget stillinger fra personale med HK-overenskomst. Det kan ses på bundlinjen, idet akademikerne i gennemsnit tjener over 46.000 kroner om måneden, mens HK-lønnen ligger på 35.000 kroner i Kerteminde.

Lønforskellen kunne tyde på, at der er noget om snakken, så hvorfor ligger det ikke til højrebenet at skifte nogle af djøf'erne ud? Jo, konsulenternes stikprøve af fem akademikeransættelser viste nemlig, at de højtuddannede ansatte løser fagligt krævende opgaver, som medarbejdere med HK-overenskomst - og dermed lavere løn - ikke er rustet til, og at akademikerne kan tage æren for at have forbedret og effektiviseret specifikke arbejdsgange.

Dette får konsulenterne til at konkludere, at de ikke har fundet data, der kan understøtte hypotesen om, at mere lavtlønnede personalegrupper kan erstatte akademikerne.