Svendborg: Sagen om den falske facebookprofil, der i månedsvis har støttet Svendborgpolitikeren Dorthe Ullemose, kommer samtidig med, at Dansk Folkeparti ønsker at lovgive mod falske profiler på Facebook.

Formand for partiets folketingsgruppe, Peter Skaarup, skrev i sidste uge i et debatindlæg i Jyllands-Posten, at han ønsker at skride ind overfor falske profiler. Det skete under overskriften: "Det kan da ikke være lovligt at lave falske Facebook­profiler".

"Den manglende lovgivning mod identitetstyveri og misbrug af andres navn og personlige oplysninger på internettets sociale medier er et problem, som vi skal have klaret hurtigst muligt, skriver Peter Skaarup i debatindlægget.

Partiets gruppeformand reagerer, efter at den tidligere forsvarschef, Peter Bartram, i mindst 25 tilfælde har set sit navn og billede misbrugt af andre på Facebook.

Peter Skaarup mener ikke, det er rimeligt, at det først er, når den falske profil bliver brugt til kriminalitet, at det er ulovligt.

"Men hvorfor opretter nogen en profil på Facebook i en andens navn, hvis ikke det er for at snyde eller svindle", spørger Peter Skaarup, der mener, at der skal sanktioneres overfor dem, som misbruger andres id.

"Vi må have lukket hullet i dansk lovgivning, så identitetstyveri bliver ulovligt - også før der er sket en kriminel handling", skriver Peter Skaarup.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Peter Skaarup til den aktuelle sag om den falske profil, som Dorthe Ullemose beskylder sin datter for at have oprettet.