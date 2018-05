Kommentar: Derfor skriver vi, at Dorthe Ullemoses datter står bag falsk profil

Kommentar

Historien om, at det er Dorthe Ullemoses datter, der står bag en falsk facebookprofil, havde jeg gerne været foruden.

For hvad skal en politikers barn overhovedet blandes ind i sin mors politiske virke for? Særligt når det slet ikke er i nærheden af at kunne at svare på de spørgsmål, som fortsat er ubesvarede i sagen om facebookprofilen Tom Jensen, der ihærdigt og gentagende gange har forsvaret Dorthe Ullemose. En profil, som viser sig at være falsk, og som vi tidligere har fortalt, har et påfaldende overlap i skrivestil med netop Dorthe Ullemose.

Nu skriver Dorthe Ullemose så til Fyns Amts Avis, at det er hendes voksne datter, der har lavet profilen for at forsvare sin mor. Men Dorthe Ullemose afviser stadig at svare på, om hun selv har brugt den falske profil til at forsvare sig selv og lange hårdt ud efter andre debattører.

Heller ikke selvom det burde være let, hvis hun ikke har noget med det at gøre. Hun skal jo bare sige nej.

Måske trækker Dorthe Ullemose børnekortet, fordi hun håber, at det kan få spørgsmålene om en folketingspolitiker debatterer politik under falsk navn til at gå væk. Det ville give mening, for det har virket før.

Fyns Amts Avis har nemlig tidligere undersøgt en sag om en mulig falsk facebookprofil med forbindelse til Dorthe Ullemose. Røgen fra pistolen var dengang, at først Dorthe Ullemoses profil skrev en kommentar, der forsvarede Dorthe Ullemose, for kort efter at forsvinde og så dukke ordret op fra en anden profil. En-til-en med stavefejl og hele moletjavsen.

Det var i oktober 2017, og dengang afviste Dorthe Ullemose, at hun havde noget med det at gøre, og da vi kontaktede hende dengang, sagde hun, at hendes bedste bud var, at hendes børn havde en profil, hvorfra de forsvarede hende, og at et virvar af Ipad'er i hjemmet kunne betyde, at det pågældende barn havde fået fat i hendes facebookprofil i stedet for den falske.

Plausibelt? Måske ikke, men vi kunne alligevel ikke afvise det nok til, at vi ville trykke artiklerne, som selvfølgelig ville have store konsekvenser for Dorthe Ullemose, men også for hendes børn.

Denne gang med Tom Jensen-profilen har vi tydeligt kunne etablere, at der med al sandsynlighed var tale om en falsk facebookprofil. En sprogforsker sammenkædede Dorthe Ullemoses sprog med den falske profils opslag, og så afviste Dorthe Ullemose at svare på et direkte spørgsmål, om det var hende, der skrev som Tom Jensen.

Nu har hun så peget på sin datter som personen, der har oprettet profilen Tom Jensen. Men hun afviser stadig at svare på, om hun har brugt profilen, hvilket jo er det centrale i sagen og det problematiske i en større kontekst. Vi skal have en åben debat, og det indbefatter, at vi ved, hvem vi debatterer med. Det er der alle mulige ting, der peger på, at Dorthe Ullemose forbryder sig mod, men i stedet for at forholde sig til det, vælger hun at pege videre på sin datter.

Det er trist, at vi skal til at diskutere en ung kvinde, som måske har lavet en falsk facebookprofil, hvilket i øvrigt ikke er ulovligt. I stedet kunne vi diskutere om hendes folkevalgte mor har forbrudt sig på en demokratisk kodeks.

Men som medie mener jeg ikke, vi har noget valg. Velkommen på forsiden, Dorthe Ullemoses datter. Øv.