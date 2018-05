Dorthe Ullemose (DF) hævder, at det er hendes voksne datter, som har oprettet den falske Facebook-profil, der er blevet brugt til at tage byråds- og folketingspolitikeren i forsvar og til at sværte andre politikere på Facebook og Fynsamtsavis.dk. "Det er selvfølgelig ikke i orden", skriver Ullemose i et skriftligt svar, men nægter ellers at kommentere på sagen.

Svendborg: Det er DF-byrådspolitiker og folketingsmedlem Dorthe Ullemoses voksne datter, som står den falske Facebook-profil "Tom Jensen", som gennem de seneste måneder er blevet brugt til at kommentere i en række opslag på Facebook og debatsporet på avisens hjemmeside.

Det skriver Dorthe Ullemose i en mail til Fyns Amts Avis, hvori hun forklarer, at det er datteren, der har oprettet profilen.

Sagen kort Vi skrev første gang om sagen om den falske Facebook-profil "Tom Jensen" i tirsdags, hvor avisen beskrev, hvordan profilen gennem de seneste par måneder gentagne gange i diverse Facebook-tråde og i kommentarfeltet på Fynsamtsavis.dk havde taget DF's byrådsmedlem i Svendborg og folketingsmedlem, Dorthe Ullemose, i forsvar.Profilen, der også blev brugt til at sværte tidligere DF'ere til, var efter alt sandsynlighed falsk, vurderede tre eksperter i sociale medier.



En sprogforsker fandt i "Tom Jensens" og Dorthe Ullemoses Facebook-kommentarer påfaldende så mange sammenfald i sprogbruget, at det kunne tyde på, at det var den samme, der stod bag - uden at det lå helt fast.



Adspurgt om hun havde kendskab til profilen, svarede Dorthe Ullemose, at hun "ikke kender nogen Tom Jensen", og til spørgsmålet om, hvorvidt hun stod bag den, svarede hun "ingen kommentarer".



Facebook bekræftede siden, at Facebook profilen var falsk, og at den er blevet slettet.



Fredag eftermiddag sendte Dorthe Ullemose en mail til avisen, hvor hun skrev, at det var hendes voksne datter, der havde oprettet den falske profil.

"Det gør naturligvis ondt på dem, når de læser alle de grimme ting, der bliver skrevet om deres mor på Facebook, i aviserne og på de sociale medier. Derfor har min datter oprettet den omtalte facebookprofil for at forsvare mig, når folk taler grimt om mig. Det er selvfølgelig ikke i orden, og derfor er den også nu slettet," skriver Dorthe Ullemose i mailen.

"Jeg synes, at der er kørt en uretfærdigt personlig hetz på de sociale medier, der efter min mening er gået langt over stregen. Den kan min familie ikke undgå at følge med omkring. Det er svært for dem at forstå, at man ikke som politiker kan skrive et indlæg eller et læserbrev uden, der efterfølgende kommer personlig hetz."

Efter at have sendt mailen har Dorthe Ullemose på sms gjort det klart over for avisen, at hun ingen yderligere kommentarer har til sagen. Vi forsøgte forgæves flere gange at ringe hende op og få hende i snak via mail. I en sms skriver hun, at hun ikke har mere at sige, og hun svarede efterfølgende ikke på et skriftligt spørgsmål, om hun selv har brugt den falske profil, som udover at forsvare Dorthe Ullemose også er blevet brugt til at svine en række tidligere DF-medlemmer til.

Vi ville desuden gerne forholde hende til, hvordan de mange sproglige sammenfald mellem "Tom Jensen" og Dorthe Ullemose skal forklares.