Ishockey: Det er første gang, Danmark er vært for A-VM i ishockey. Men Danmark har formået at holde sig blandt verdens bedste uafbrudt siden 2003.

Det er 16. år i træk, at Danmark er med i A-gruppen blandt verdens bedste 16 bedste ishockeynationer.

Danmark rykkede op fra B-gruppen i 2002, og allerede ved de rød-hvides første A-VM i 2003 i Finland skabte Danmark sensation med en sejr på 5-2 over USA i åbningskampen, og siden blev det uafgjort 2-2 mod de senere verdensmestre Canada i mellemrunden.

Ved VM i Tyskland i 2010 chokerede Danmark endnu engang med sejre over to af de store ishockeynationer i de to første gruppekampe, 4-1 over Finland og 2-1 over USA. I mellemrunden sendte Danmark nye chokbølger gennem ishockeyverdenen ved at vinde 6-0 - alle seks mål scoret i første periode - over endnu en stolt hockeynation, Slovakiet.

Det gav en dansk billet til kvartfinalen, hvor Sverige vandt 4-2. Men 2010 gav en historisk høj dansk slutplacering som nummer otte i verden.

Ved VM i Rusland i 2016 kom Danmark for anden gang i historien i kvartfinalen efter blandt andet straffeslagssejr på 2-1 over Tjekkiet i den indledende gruppe. I kvartfinalen tabte Danmark 1-5 til Finland, der endte med at vinde sølv efter finalenederlag til Canada.