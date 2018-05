Med en forsinkelse på otte måneder er Lindø Port of Odense nu klar til at tage hul på sidste del af havneudvidelsen - et anlægsarbejde til 350 millioner kroner.

En dansker, en belgier og en opgave til 350 millioner kroner. Det er i korte træk resultatet af den licitation, som Lindø Port of Odense offentliggjorde fredag eftermiddag. Det bliver et konsortium bestående af danske Züblin og belgiske Jan De Nul NV, der kommer til at stå for den sidste del af havneudvidelsen på Lindø. En opgave, der bringer de samlede investeringer op i størrelsesordenen af en milliard kroner, når den er afsluttet. Sammen har de to virksomheder dannet konsortiet JV Lindø Port og Odense, og dermed kan der atter komme gang i havneudvidelsen. Udvidelsen ved Terminal Nord Udvidelsen omfatter etablering af 400.000 kvadratmeter havneareal, kajanlæg samt en særlig heavy-load plade ved kaj.Pladen bliver 30 meter bred og kommer til at løbe 100 meter langs kajen.



En massiv konstruktion, som er særligt egnet til placering af endog meget store mobil- og crawlerkraner. Heavy-load pladen konstrueres, så alle kendte kommercielt tilgængelige mobil- og crawlerkraner kan bruges til den yderste kapacitetsgrænse.



Det betyder, at man ved projekter med meget store kraner og meget store og tunge emner kun behøver at udlægge støtteplader eller køreunderlag under kranerne.



Kilde: Lindø Port of Odense - Med den her kontrakt tager vi et tigerspring fremad, og der var ingen tvivl ud fra de tre bud, der lå i denne omgang. Konsortiet var ikke bare bedst i forhold til kvaliteten og hele den konstruktionsmæssige tilgang, de var også bedst på prisen, siger Carsten Aa, der er administrerende direktør for Odense Port of Lindø. Udvidelsen samler de sidste projekter af havneudvidelsen under ét. Derfor indeholder det både etablering af kajanlæg, opfyldning, veje, hele infrastrukturen med vand, el og plads til oplagret gods. Og med licitationen i bakspejlet er projektet atter tilbage på sporet. “ - Der er ingen tvivl om, at vi vil se en øget konkurrence i fremtiden, for godsmængderne stiger ikke væsentligt. Men det afgørende for os er netop, at vi har skabt noget unikt, som ingen andre havne kan tilbyde. Så jeg ryster ikke på hånden. Carsten Aa, administrerende direktør, Lindø Port of Odense Sidste år i september må licitationen gå om. Dengang var der fire budgivere i spil, men to var for dyre, et var ikke teknisk korrekt, og et blev afleveret for sent. Selv om der kun var tale om ganske få minutter, blev havnen nødt til at afvise tilbuddet, og dengang konstaterede havnedirektøren, at det ville forsinke hele processen med seks til otte måneder. En præcis forudsigelse.

Stramme tidsfrister

- Der er meget strenge regler i forhold til udbud af den her størrelse, og derfor er der også en række tidsfrister, som skal overholdes. Dem har vi strammet, alt hvad vi kunne, og med fristerne in mente kunne vi regne os frem til maj måned, siger Carsten Aa. Han er ikke i stand til at sige noget om, hvorvidt prisen er blevet lavere efter anden runde, for tilbuddene er ikke helt sammenlignelige, og samtidig er der ændret en smule i udbudsmaterialet. - Man bliver hele tiden klogere, og derfor har vi også ændret nogle få detaljer for at gøre det lettere at byde. Blandt andet har vi lavet nogle ekstra jordbundsundersøgelser, som vi har skrevet ind i materialet. Det gjorde vi for at betrygge budgiverne, så de ikke skulle tage højde for noget, som vi allerede vidste. Det vil jo kun gøre prisen højere, siger havnedirektøren, der ser frem til, at arbejdet kan komme videre. Og forventningerne er også store hos konsortiet, der har fået opgaven.

Begynder i juli