Indsigt

Avisen bad formand for Tobaksgaarden Søren Edlefsen forholde sig til de ting, der gik mindre godt i regnskabet: Caféen og for lidt besøgende til nogle koncerter og biografen.

- Caféen har før været akilleshælen på Tobaksgaarden. Hvad vil I gøre for at ændre det?

- Vi får mere og mere erfaring og vi justerer hele tiden vores koncept. Gennemstrømningen i caféen er udmærket. Vi ligger på et normalt prisleje. Vi vil ikke konkurrere med lave priser, det kan vi ikke leve af. Når du har en café i et kulturhus, så er åbningstiden lidt længere, end man ville have det, hvis man skulle se meget økonomisk snævert på det. Vi har åbnet på timer, hvor det sikkert ikke giver det dækningsbidrag, som det burde (bl.a. af hensyn til biograf og koncerter, red.). Andre steder ville man lukke.

- Hvorfor lukker I ikke bare på de tidspunkter?

- Det kan vi ikke, fordi vi er et kulturhus. Der kommer mange foreninger, der skal have et par kander kaffe. Og nogle skal købe billetter.

- Men der er jo automater, og man kan lave intelligente it-løsninger?

- Det har du ret i. Men vi kan ikke bare sige, vi vil have åbent de fire timer, folk kommer hver dag. Derfor koster det en lille smule mere. Så hvis vi kan få caféen til at balancere med et snævert overskud, så synes vi selv, vi har gjort det godt.

- Hvad er det der gør, I har tiltro til, det bliver bedre med caféen (som det står ledelsesberetningen)?

- Vi kan mærke, at vores nye caféleder har godt styr på logistik, planlægning og vareforbrug. Hun er god til at følge op meget, meget tæt på de ting, der sker. Derfor kan vi se en væsentlig forbedring af økonomien siden sommerferien (den nye leder trådte til i juni 2017, red.). Så vi har en tillid til, det ikke går skævt.

- Koncerterne?

- Jeg tror, der var to koncerter, der kostede nogle penge (ikke regionalt spillested-koncerter, red.). Det var bl.a. Magtens Korridorer, vi holdt udenfor. Der havde vi knapt det publikum, vi regnede med. Okay, det kostede nogle penge.

- Biografen?

- Ved biografdelen var det 50.000 kroner, vi lå under budgettet. Men det gjorde alle biografer i Danmark. Det afhænger af, hvad film der kommer.