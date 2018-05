Der blev i 2017 omsat for netto 8,8 mio. kr. Det svarer stort set til forventningerne. Plus netto én million kroner i regi af at være regionalt spillested, som administreres af Odense Live Fonden, oplyser kulturchef Lasse Tajmer i et brev til Assens Kommune, der i 2017 gav et driftstilskud til kulturhuset på 2.134.000 kr.

Også i ledelsesberetningen beskrives 2017 som et på mange måder "fantastisk år" grundet udbudet af kulturelle begivenheder. Søren Edlefsen medgiver dog, at selve årsresultatet ikke tager priser i Cannes.

Regnskab for Tobaksgaarden Tal i mio. kr.Omsætning: 2015: 8.3 2016: 8.4 2017: 8.8 Resultat før skat: 2015: 0.5 2016: 0.3 2017: 0.1 Resultat efter skat: 2015: 0.3 2016: - 0.1 2017: -0.4 Egenkapital: 2015: 0.1 2016: 5.5* 2017: 5.0 Bestyrelsen består af: Søren Edlefsen (formand), Mogens Lykke Olsen (næstformand), Niels Thåstrup, Erik Hvid, Thomas Vestmark, Birte Gamborg, Mikkel Holmgaard og Carsten Smedegård. *ny regnskabpraksis indført for 2016-regnskab, 0.1 før ny praksis

Bestyrelsesformand for Tobaksgaarden, Søren Edlefsen, mener dog, at det går godt nok, fordi kulturhuset har en solid egenkapital på fem mio. kroner.

I 2016 ændrede Tobaksgaarden regnskabspraksis. Og det skinner stadig igennem i det nye regnskab.

Egenkapitalen var før 144.000 kr., men tog et kraftigt hop opad til 5,5 mio. kr. sidste år. Forklaringen fra Søren Edlefsen var da, at egenkapitalen skulle opgøres på en ny måde, som gav et mere retvisende billede af de bogførte værdier af ejendommen - og således et mere retvisende billede af egenkapitalen.

Administrationen i kommunen skriver i et notat, den er bekymret over at ejendommen er opskrevet ved den metode.

"Med opskrivning af ejendommen er den negative egenkapital (primo på 2,5 mio. kr., red.) neutraliseret. Hermed har Tobaksgaarden mulighed for at køre med underskud i de kommende år, uden at det vil medføre en negativ egenkapital", står der.

Men Søren Edlefsen mener, det er en forkert måde at tolke det på.

- I 2004 købte vi for 16 mio. kr. (bygninger, red.). Og så vi afskrevet på ejendommen siden 2004. Vi tager ejendommens værdi og så afskriver vi 1,8 mio. kr. på den, siger Søren Edlefsen.

- En af grundene til, vi gjorde det, er, at Fyrtårn Tommerup og Arena Assens også gør det, fortæller han.