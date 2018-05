- Det er nærmest umuligt at nævne højdepunkterne blandt 500 kulturtilbud, men jeg glæder mig personligt meget til åbningsshowet og til opsætningen af Nattergalen med Ghita Nørby i kombination med Michala Petris blokfløjte og DR VokalEnsemblet. Jeg har også store forventninger til phase7's show på Flakhaven, til HCA Comedy Festival og til koncerten med TV-2 i Kongens Have. Og så burde jeg nævne mange, mange flere ting fra programmet, men det vil jeg i stedet opfordre folk til at gå ind og nærstudere. Jeg glæder mig til en uge, hvor Odense summer af eventyr, fælleskab og livsglæde, og hvor alt kan ske, siger festivaldirektøren.

Han har svært ved at fremhæve højdepunkter blandt de 500 oplevelser, men kommer alligevel med et bud.

- Det er sjette gang, vi præsenterer et spændende og alsidigt festivalprogram med et højt kunstnerisk indhold. Igen i år sætter vi overliggeren højt for fremtiden. Vi har med H.C. Andersen Festivals formået at skabe en af Danmarks største og mest eventyrlige kulturfestivaler til glæde og gavn for byen, Fyn, regionen, borgerne og alle festivalens gæster. Årets program viser på mange forskellige måder, hvorfor H.C. Andersens kunstneriske univers er evigt aktuelt, siger festivaldirektør Peter Bøgholm.

Mottoet for H.C. Andersen Festivals er, at "Alt kan ske". Det lever årets program til fulde op til, mener arrangørerne, der tidlig fredag aften præsenterede programmet for årets festival ved et arrangement på spillestedet Posten.

Musik på Amfiscenen:

I løbet af uge 34 kan både Karl William, Hjalmar, Aksglæde, Nelson Can, Skousen, Spacemakers og Eivør opleves live på Amfiscenen.

[b]Åbningsshowet:[/b]

"De 5 papirsklip" skyder H.C. Andersen Festivals i gang med en energisk og eventyrlig danseforestilling. Moderne teknologi møder nutidens mennesker i denne moderne forestilling skabt til H.C. Andersen Festivals af iscenesætterne Mette-Louise og Jesper Kryger og fremført af dansere og artister fra Pivot Dance Company.

HCA Comedy Festival:

Programmet byder på 30 shows på tre scener over seks dage. Her gæster blandt andre komikere som Lasse Rimmer, Mikkel Klint Thorius, Morten Wichman, Brian Mørk, Jacob Taarnhøj, Conrad Molden, Victor Lander og Tine Marie. Det legendariske Comedy Zoo Take Over lægger også vejen forbi HCA Comedy Festival, ligesom finalerne i DM i Impro-Comedy afholdes for første gang under festivalen.

Nattergalen:

En koncert i Odense Koncerthus, hvor skuespiller Ghita Nørby fører publikum gennem H.C. Andersens eventyr af selvsamme navn i kombination med Michala Petris blokfløjte og DR VokalEnsemblet.

"Nobody but a Princess" på Flakhaven:

Hvordan ville et eventyr af H.C. Andersen se ud anno 2018? Det forsøger showet "Nobody but a Princess" at svare på på Flakhaven. Her tager en ung pige på en fascinerende rejse, hvor hun møder mystiske væsner, højteknologiske figurer og en særlig helt, som bliver hendes ven på vejen gennem den moderne eventyrverden. I midten af det hele står en enorm, magisk og glimtende globe som centrum for det tempofyldte show, hvor dansere og sangere fra Odense møder internationale artister og akrobater. Showet er skabt til H.C. Andersen Festivals 2018 af phase7 performing.arts under kunstnerisk ledelse af Sven Sören Beyer.

Internationale Fortælledage 2018:

Fire fortællere fra England, Skotland, Irland og Wales kommer til Odense for at dele historier med publikum under "Internationale Fortælledage 2018", der er inspireret af H.C. Andersens eventyr "Elverhøj" og hans passion for folketroens tvetydige væsener. De udenlandske performere vil tage os med på rejse ned i den dunkle underverden - og videre ud i den store omverden. Hør den engelske mesterfortæller Ben Haggerty, irsk-amerikanske Clare Murphy, skotsk-kenyanske Mara Menzie og den prisbelønnede waliser Daniel Morden. De har alle optrådt på festivaler rundt om i hele verden og fortæller på letforståeligt engelsk.

"The Story of a Mother":

Eventyr er til for at blive genfortalt. Og forestillingen "The Story of a Mother" tager fat i Andersens eventyr "Historien om en Moder" fra 1847, dekonstruerer den traditionelle historiefortælling og sætter den ind i en ny ramme af performancekunst. Forestillingen er en hybrid af det originale eventyr og den selvbiografiske performance "Interna De Rigueur" af den tjekkiske performancekunstner Barkosina Hanusova, som er bosiddende i London. "Interna De Rigueur" blev oprindeligt skabt gennem hendes rejser i Mexico. Forestillingen udforsker femininitet, spørgsmål om moderskab og den kvindelige rolle i samfundet.