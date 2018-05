En epoke med bank på Flakhaven vis-a-vis Odense Rådhus er slut. Flytningen af de sidste ting finder sted denne weekend, og fra mandag er det afdelingen i Danske Banks Finanscenter på Albani Torv ved Eventyrhaven, som tager over.

Der blev taget vinduer ud af facaden for at få bokse og pengeskabe med til den nye lokalitet, som har været under ombygning i et par år. Døgnboks og hæveautomaten skal væk, og hvis man har haft sin gang i banken på Flakhaven, må man finde en anden filial fremover.

Danske Banks afdeling og Finanscentret er allerede åbnet i den nydesignede bygning på kanten af Eventyrhaven med domkirken som nabo mod vest. Danske Bank har givet bygningen det udseende, som andre af bankens centrale domiciler har.

Beliggenheden ved byens mest centrale park er overordentlig attraktiv, og den fremhæves også. Det var her det nu nedrevne Industripalæet lå. En hvid klassisk bygning, som Kreditforeningen Danmark i sin tid overtog. Der blev givet tilladelse til af jævne den med jorden, og i stedet kom der en enkel firkantet murstensbygning, hvis mest overraskende feature var en overdækket have midt i bygningen.

Den er væk nu, og i stedet markerer Danske Bank med sit indgangsparti, at man er velkommen til at kikke ind.