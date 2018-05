Haarby/Krengerup: 60 golfspillere havde sagt ja til Sparekassens Sjælland-Fyns arrangement hos Vestfyns Golfklub torsdag 26. april.

Den tidligere professionelle golfspiller Søren Hansen bidrog med tips til at blive en bedre golfspiller.

- Søren lavede undervejs et par fikse "smutveje" til bank- og finansieringsverdenen, hvor han mente, at samme regler gjaldt, hvis man vil spille golf på eliteniveau, er det vigtigt, at "investere i sig selv" - at være tro imod sig selv og sine beslutninger, fortæller kunderådgiver Søren Kappendrup fra sparekassens Haarby-filial.

Sparekassen fortalte også om perspektiverne i det globale finansielle marked og om sparekassens privat banking koncept.

Aftenen blev rundet af med en konkurrence, hvor deltagerne skulle udfylde en ni-hullers kupon.

1. præmien, en greenfee på 18 huller på Great Northern i Kerteminde, gik til Poul Erik Hansen. 2. præmien, en greenfee på 9 huller på Great Northern i Kerteminde, blev vundet af Lone Jørgensen. /EXP