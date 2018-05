1 / 3

Knud Ahrnkiel, DF: - Jeg er meget fortrøstningsfuld. Generelt ser jeg et potentiale for besparelser hele vejen rundt. Det er et imponerende foreløbigt resultat, konsulenterne viste os - meget troværdigt og tillidsfuldt. Selvfølgelig er 10 millioner mange penge at spare, men på et område som fællesindkøb mener jeg, at der kan gøres noget, og jeg er sikker på, at der er opgaver, som kan løses af folk på et lavere trin. Omkring antallet af djøf'ere er jeg dog ikke helt enig med dem. Jeg mener, at der generelt i den offentlige administration er alt for mange djøf'ere, så det nytter ikke at sammenligne os med andre kommuner, for de har også alt for mange djøf'ere.