Den talentfulde Odense HC-back Mathilde Schæfer er på vej tilbage efter en korsbåndsskade, men der mangler stadig en del genoptræning, før kampe er et tema. Schæfer sås i lette løb og diverse balanceøvelser sammen med stregen Susan Thorsager, der er på vej tilbage efter barsel.

Odense Idrætshal blev gjort klar til den store lørdag. Blandt andet sås malere i gang med den sidste afpudsning.

Odense HC-direktør Mark Jespersen har ekstra travlt i disse uger, hvor der skal høstes, mens afgrøden står bedst. Klubben har efterhånden flot med sponsorer, der plejer at samles i hal 2 før kampen.

Odense HC skyr ingen midler for at støtte spillerne og træner Jan Pytlick. På tirsdag er der en såkaldt "Take-Off", før spillerbussen kører mod Esbjerg klokken 16.30. Klubben opfordrer til, at tilhængere og godtfolk møder klokken 16.00 foran Odense Idrætshal og giver spillerne et passende farvel. Når bussen er kørt serveres der kaffe og kage i Cafe Noir, som cafeteriaet nu hedder, og her kan der handles, så stemningen kan optimeres - som det vist hedder på nudansk.

Også fanklubben Inferno suser mod Esbjerg, og man kan tilmelde sig busturene via fanklubbens facebook-side med det naturlige navn Inferno Odense.

Fysioterapeut Maj Tornøe Johansen, der har en stor kundekreds i Odense, fik i den grad rørt fingrene og hænderne, da nogle af spillerne undervejs i træningen på skulle have de mest belastede muskler løsnet. Og da Johansen har en fortid på Odenses Liga-hold, er både ekspertisen og fornemmelsen for sportsfolks klassiske små og store skader på plads.

Der var andre sportsfolk end Odense HC-spillere på plads i Odense Idrætshal. Der sås en del pensionister og rutinerede aktører til det, som må kaldes veteranidræt. I en lidt mere trippende gang end Odense HC-spillerne.