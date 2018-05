Det bør ikke tage syv måneder for politiet at afslutte en voldtægtssag på Nyborg Gymnasium, mener rektor, der har klaget til Fyns Politi.

- Vi havde desværre en formodet voldtægtssag, som blev anmeldt, og så gik der syv måneder, før der var en afklaring i sagen. Der oplever vi et forløb, hvor der går op til fire måneder, før der begynder nogle afhøringer, og der begynder at ske noget i sagen, siger rektor Henrik Vestergaard Stokholm til TV2 Fyn.

Ifølge Henrik Vestergaard Stokholm er det ikke den eneste gang, gymnasiet har oplevet at politisager trækker ud. I november blev otte computere fra gymnasiet stjålet og gerningsmanden fanget på overvågningsvideo. Alligevel reagerede politiet ikke på det.

- Der er ikke nogen, der ønsker at have disse bånd. Det er først, da vi kontakter en politimand privat, som siger, at han ville prøve at få styr på det, siger Henrik Vestergaard Stokholm til TV2 Fyn.

Derudover blev en elev fra gymnasiet overfaldet i februar, og ifølge rektoren er sagen først kommet rigtig i gang nu. Tilsammen har de tre episoder betydet, at de fleste på gymnasiet har mistet tilliden til politiet.