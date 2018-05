Anmeldelse

Netflix-serien "The Rain" har rødder dybt i katastrofe- og science fiction-genren. Den er ikke pletfri, men stråler af kærlighed til genren og er et særdeles lovende og sjældent bud på dansk science fiction, og måske den serie, der for alvor kan vække danskernes interesse for genrefilm produceret uden for USA.

Sønnen overlever, men er nøglen til det hele, fortæller faderen, da katastrofen kort efter rammer, og familien må søge tilflugt i et rigt udstyret beskyttelsesrum designet af Apollon. Som altså er velforberedt på undergangen. Børnene efterlades i bunkerens indre, men da det efter en årrække ser småt ud med feltrationerne, bliver de nødt til at vove sig udenfor. Til en verden, der ikke ligner sig selv.

I et forsøg på at redde sin egen syge søn afprøver videnskabsmanden Frederik (Lars Simonsen) medikamenter udviklet af medicinalfirmaet Apollon.

Genren kaldes ofte postapokalyptisk, fordi den handler om det, der kommer efter katastrofen. Efter kollapset. Således også i "The Rain". Første afsnit trækker os lovende, og måske en smule mekanisk spillende på genrens mange konventioner, ind i verden, som den ser ud fem år efter, at en virus har udslettet størstedelen af den skandinaviske befolkning.

Siden milepælen "Frankenstein", hvor videnskaben gjorde en fatal fejl ved at lege skaber, har det ligget i kortene, at det monstrøse kom fra mennesket selv. Det er genrens grundpille. Vi har skabt vores egen undergang.

Instruktør Kenneth Kainz, der fik sit store gennembrud med filmatiseringen af "Skammerens datter", formår overbevisende at forme en verden, vi interesserer os for. Og det er grundlæggende, det, der holder "The Rain" på rette kurs.

På genrens præmisser virker katastrofen, virussen og følgerne troværdige, og vi får lyst til at vide mere om det samfund, de overlevende skal få på benene efter det totale kollaps. Grundlæggende ligger frygten der. Frygten for, at vi ikke vil rejse os igen, men skabe en ny undergang for os selv, fordi vi stadig ikke kan enes. Den menneskelige natur er nu engang den menneskelige natur.

Et prægtigt hold af skuespillerkræfter, som former fyldige figurer, bærer det hele flot, og så kan man nok se gennem fingre med, at spændingen ofte virker en anelse for forceret og spjæt i sofaen-orienteret. Den snigende uhygge er nu engang den mest effektive, når det handler om virkelig at komme ind under huden på seeren.

Uanset det lidt for spidse spændingsniveau er "The Rain" kommet fint fra start og markerer sig som noget helt usædvanligt. Et beundringsværdigt bud på dansk science fiction.

En genre, vi desværre ikke rigtig har tradition for og publikum ser med skepsis på, når den kommer fra hjemlige himmelstrøg, har hermed fået et tiltrængt løft.

