FODBOLD: OB's cheftræner Kent Nielsen erkender langt hen af vejen, at AGF uden Morten "Duncan" Rasmussen og Martin Spelmann er en anden størrelse.

- Tobias Sana er blevet en mellemrums- eller kreativ spiller ved at rykke ind fra kanten for til at blive brugt som den anden angriber. Det giver et andet spil. Og så kan de vælge mellem at bruge boksspilleren Martin Pusic eller dybdeløberen Kasper Junker. Men det er stadig deres aggressivitet, der er deres store styrke ikke mindst i Aarhus, hvor de vil få stærk støtte af mange tilskuere, mener Kent Nielsen.

- Vi vil i starten af kampen gribe det an som en normal kamp i Superligaen. Hvis resultatet undervejs er, at man er bagud 0-1 - det er bare et eksempel - så skal man overveje, hvor meget, man vil satse. Der er ofte tradition for i den slags kamp, at det ene hold satser meget defensivt og lukke ned. Det kommer vi ikke til at tænke så meget i. Vi har vist, at vi i perioder kan stå nede og forsvare, men det er ikke vores spidskompetence og vi kommer ikke til det i 80 minutter. Vi skal finde den rette balance. Vi er bedst, når vi er gode på bolden og også har den lidt mere end modstanderen, mener OB-træneren.

- I slutningen af grundspillet var AGF meget tydelig og afklaret i deres spillet. Det har været et stærkt fundament med meget stor robusthed, stor disciplin og kompakthed, hvor de har sat deres fysik godt i scene. Der var meget fokus på duelspil og det gav dem alle pointene til sidst i gruppespillet, fastslår Kent Nielsen.