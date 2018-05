Øjenvidne

Peter Hellesøe ved godt, at mange ikke kan tro det. At man kan huske noget, fra før man var fyldt to år. Men Peter er helt sikker på, at han husker, da en 12-årig pige døde på den sidste dag i Anden Verdenskrig. I forældrenes køkken i landsbyen Oksbøl på Nordals. Kan han have fået fortalt historien så mange gange, at han tror, han har en erindring om det?

- Nej. Jeg jeg er helt sikker på, at jeg kan huske det. Jeg husker tydeligt, hvordan mor lå på knæene i stuen for at ringe til lægen. Jeg kan endnu høre, at mor er meget ophidset. Når det er et meget stærkt indtryk, kan man huske det. I mange år var der spor efter blod på teglgulvet i vores bagindgang, fortæller den nu 74-årige mand.

“ Mor måtte indlægges på psykiatrisk hospital. Hun kunne ikke bære det længere. Jeg tænker, det må have været en form for depression efter den traumatiske oplevelse. Peter Hellesøe, søn og øjenvidne

Han er tidligere gårdejer, organisationsmand og forfatter.

Anna Elise Larsen blev dræbt af allierede jagerfly ved en fejl, da de angreb en lastbil. Historien har fyldt meget og været med Peter Hellesøe hele livet.

Anna Elise Larsen kom til Als fra Vollerslev Sogn på Sjælland. Anna flyttede til Sønderjylland for at bo i mormoderens hus i Broballe på Nordals - sammen med sin mor Maren Larsen og far Henry Larsen, der var skovhugger på Sjælland, men blev arbejdsmand og mælkemand på Als.

Der var otte børn i familien. Foruden Anna, der var nummer tre i flokken, Dagny, Vera, Hans, Herluf, Inge, Carlo og Anker.

- De var flyttet til Als måske et halvt års tid, og vi kendte ikke meget til dem. Det tror jeg ingen gjorde, fortæller Peter Hellesøe.