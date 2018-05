OB's midtbanekant er imponeret over AGF's udvikling inden den to playoff-opgør på vej mod Europa.

- Jeg ser os og AGF som de to stærkeste af de fire hold, som kan få den Europa-kamp. Jeg er glad for at møde dem nu og vi skal alligevel slå dem i anden kamp, hvis vi vil gå hele vejen, siger Kløve, der er pænt imponeret over århusianernes udvikling de seneste måneder.

Troels Kløve bruger lang tid på at strække ordentligt ud og selv om han slet ikke har fået fuld spilletid i kvalifikationspuljen, vil Kent Nielsen formentlig foretrække ham i stedet for ungdommeligt vovemod mod AGF søndag middag.

Et par spillere er tændte og klandrer assistenten John Bredal for sine kendelser i det sidste spil til to mål, men han er erfaren nok til ikke at tage sig af det.

- Det er fifty-fiftykampe. Hvis vi skal besejre dem, så skal vi have bolden ned på jorden og kombinere inde omkring deres centrale midtbane, hvor vi kan gøre ondt på dem. Spiller vi ligesom i Odense i marts, så får vi det svært. Da spillede vi for langsomt og var for stillestående. AGF har også fået sig en solid defensiv med deres back-linje styret af Pierre Kanstrup, og vi skal finde nøglen til at åbne det op, mener Troels Kløve.

Han er overbevist om, at det bliver et helt andet OB-hold end det, der den 9. marts i Odense satte chancen for en medaljeslutspils-plads over styr med et 1-0-nederlag i Odense efter en af de værste OB-indsatser i meget lang tid.

- Vi havde for mange skavanker i truppen den aften og en masse nye med, og de havde ikke så mange Superliga-minutter i benene. Denne gang har vi en meget stor konkurrence om især midtbanepladserne på vores hold. På holdet har vi et meget højt niveau generelt, men der er virkelig mange at vælge imellem til midtbanepladserne. Derfor vil vi også have et stærkere hold end sidst og jeg er sikker på, at vi kommer til at se bedre ud end sidst, siger Kløve, der ikke spekulerer så meget på, at det foregår over to akter mod AGF.

- Vi spiller, som vi plejer. Vi skal have point og udebanemål for at stå godt til hjemmekampen, hvor det skal afgøres. Kan vi få uafgjort og scoret nogen kasser i Aarhus, så ser det ikke skidt ud, siger Troels Kløve, der har tilbragt en del tid på bænken i kvalifikationsspillet.

- I Randers var jeg ude med baglårsproblemer. Julius Eskesen spillede godt hjemme mod Lyngby og i kampen i Haderslev stod der ikke så meget på spil, så jeg sad på bænken og det var helt fair, fordi Eskesen havde spillet bedre mod Lyngby end mig. Det kan godt være, at det har været mine småskavanker, der har gjort udslaget i trænerens overvejelser, og det har jeg det helt fint med. Jeg går efter at spille hver gang, men man skal også holde hele truppen frisk og spilleparat, så nogen af dem, der har spillet mange kampe står over, siger Troels Kløve.

- Jeg er klar til de afgørende kampe, selv om jeg et stykke tid har døjet med et overbelastet baglår. Det er ikke helt okay endnu, men det er fint nok til de afgørende kamp og så må jeg satse på at blive helt fri for generne til næste sæson, tilføjer han og går ind med håbet om minimum uafgjort i Aarhus og en scoring.