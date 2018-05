AGF-keeper Steffen Rasmussen hyldes før kampen på Ceres Park. Han stopper nu efter 419 kampe for "de hvi'e", men er trods så lang tro og tjeneste for AGF alligevel et pænt stykke fra den tidligere OB-keeper Lars Høgh, der spillede 817 førsteholdskampe for OB fra 1977 til år 2000.

Lars Høgh har til gengæld er smerteligt minde fra Århus. Tre måneder efter triumfen i Madrid, efter Parma-kampene og fynboernes europæiske exit mødte OB slukøret op i Århus. Det blæste en orkan og AGF førte 1-0 ved pausen på et mål af Håvard Flo. Lars Høgh stillede sig ned ved målet, hvor udeholdets tilskuere og fans befinder sig nu og efter to minutter sparkede AGF-keeper Lars Windfeld bolden ned mod Høgh. Orkanen hev fat i bolden, der hoppe en gang foran Høgh og fortsatte direkte ind i målet til 2-0. Et kvarter før tid pyntede Ikast-legenden Ove Hansen til 2-1 med sit eneste mål i sin korte tid i OB.

OB's hold er efter alt at dømme ændret på fem pladser i forhold til 0-1-nederlaget den 9. marts mod AGF i Odense. Hverken André Rømer, Jacob Buus, Mathias Thrane, Rasmus Jönsson eller Rasmus Festersen vil formentlig være med i søndagens startopstillingen.

Casper Nielsen er tilbage efter karantæne og rykker efter Sport Fyns vurdering ind centralt på midtbanen ved siden af Jeppe Tverskov, så Jens Jakob Dyhr Thomasen risikerer at starte på bænken.

Tobias Sana er den kreative kraft og vandrer rundt med sine fine driblinger og skaber panik. Backen Dino Mikanovic kan bringes ud af fatning, når temperamentet spiller ham et puds, men er ellers en lynende hurtig højre back.

Jacob Barrett Laursen vil formentlig også starte inde igen efter sin blindtarmsoperation på bekostning af Mikkel Desler, der som højrefodet har sværere betingelser på den plads.

OB-stopperne Marco Lund og Kenneth Emil Petersen vil stå til karantæne ved det næste gule kort. Samme situation står AGF'erne Dino Mikanovic, Daniel A. Pedersen og Casper Høyer i.

AGF har på det seneste fået godt gang i Peter Ankersen og Bror Blume. Det kan sagtens tænkes, at AGF vil tætne midtbanen og kun spille med Kasper Junker eller Martin Pusic helt fremme. AGF-træner David Nielsen må have set OB's udfordringer mod et kompakt Sønderjyske-hold forleden.

I august spillede OB og AGF 0-0 i Aarhus, men i kampen for et år siden vandt OB 2-1 i Aarhus på mål af Frederik Tingager og Jóan Símun Edmundsson. Tingager er nu i Braunschweig og Edmundsson er ikke længere inde i varmen på grund af sit skifte til Arminia Bielefeld.