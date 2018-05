hestesport

Thomas Pihl oplyser, at Fredericia Rideklub i sidste uge lukkede ned for, at heste udefra kunne komme ind på rideskolen. Tirsdag 1. maj blev der så lukket ned for, at heste fra Fredericia Rideklub kan transporteres væk fra centret frem til 16. maj. Det gøres for at undgå smittefare.

- Sidste uge lukkede vi ned for at være påpasselige for ikke at få noget fra et andet sted. Der har vi lukket ned for alle udefrakommende aktiviteter. At der så kommer et tilfælde af feber, mens der er lukket ned, er så en af de ting, der sker, siger han.

På grund af de ekstra forholdsregler, der skal tages i denne tid, er der også lukket ned for elevridning.