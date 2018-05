Ærøskøbing Kirke er placeret centralt i bymidten. Dens kirkeklokker deler turisterne. Kirkeklokkerne er ufatteligt irriterende for nogle og et vartegn for andre.

Ærøskøbing: Til glæde for nogle og til frustration for andre ringer kirken i Ærøskøbing hver time ind også om natten samt markerer hver halve time med et slag. At ringe...