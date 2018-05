42-årig familiefar nægtede fredag i grundlovsforhør uagtsomt manddrab på 41-årig motorcyklist på den fynske motorvej syd for Odense. Han troede, han havde påkørt et rådyr. Manden er nu varetægtsfængslet i fire uger.

En 41-årig motorcyklist, som torsdag aften blev påkørt bagfra på den fynske motorvej syd for Odense, blev kastet 100 meter væk fra påkørselsstedet og dræbt.

Det fremgik af de oplysninger, som sent fredag eftermiddag kom frem i et grundlovsforhør ved Retten i Odense. Her blev en 42-årig familiefar fra Svendborg fremstillet og sigtet for blandt andet uagtsomt manddrab og spirituskørsel.

Ulykken skete ved afkørsel 50 på den fynske motorvej torsdag aften klokken 21.20. Her kom den 42-årige mand kørende i en varebil i østlig retning, og med høj fart havde han fejlbedømt afstanden til den forankørende motorcyklist. Han påkørte motorcyklisten bagfra, hvorved motorcyklisten mistede herredømmet. Motorcyklen væltede, og den 41-årige mand blev kastet 100 meter væk og døde formentligt som følge af læsioner i baghovedet.

Manden nægter uagtsomt manddrab, men erkender, at han kørte i sin varebil på motorvejen. Han var torsdag aften på vej hjem til Svendborg fra sin arbejdsplads, og kom kørende i overhalingssporet. Her overhalede han to autotransportere, og der var langt hen til afkørslen, hvor han skulle køre fra mod Svendborg.

- Jeg hører et brag skråt forfra. I første omgang tror jeg, det er en punktering, så jeg kører ind i nødsporet og standser. Jeg kan se, at bilen er skadet på højre forhjul og forskærm, forklarede den 42-årige mand, som derfor formodede, at han havde ramt et rådyr.

Fra ulykkesstedet forsøgte han at ringe til sin kone, men mobilen var løbet tør for strøm. Derfor gik han cirka 300 meter hen til en bekendt, som bor i nærheden. Her fik han senere kontakt til sin kone, som allerede var blevet ringet op af politiet, og senere meldte den 42-årige mand sig på politigården i Odense. Det var hans kone, som kunne fortælle ham, at han havde dræbt motorcyklisten og ikke et rådyr.

Han erkendte, at han havde drukket tre dåseøl, inden han havde forladt sin arbejdsplads for at køre hjem. Hans promille blev senere målt til 1,44.

Et vidne, som kom kørende på motorvejen, mente, at den 42-årige mand kom kørende i meget høj fart med omkring 180 kilometer i timen. Et andet vidne mente, hastigheden var omkring 160 kilometer i timen. Begge vidner så forude røg og vragrester i luften. Andre vidner så det samme, og trafikken blev standset på motorvejen, mens der blev forsøgt førstehjælp og ringet efter hjælp. En litauisk chauffør mente, hastigheden var væsentligt lavere og omkring det tilladte 110 kilometer i timen. Litaueren havde ikke set baglygterne på motorcyklisten.

Ved en ransagning af bilen, den 42-årige mand kørte i, fandt politiet samlet 389.300 norske kroner i kontanter, men han ville ikke fortælle, hvem pengene tilhører.

Anklageren krævede manden varetægtsfængslet i fire uger af hensyn til retshåndhævelsen. Forsvareren mente, manden skulle frifindes, fordi der ikke var tilstrækkelige beviser på, at manden vidste, han havde påkørt motorcyklisten.

- Jeg er så ulykkelig over, at jeg har påført en anden familie det her tab, men jeg har ikke gjort det med vilje, sagde den 42-årige, inden dommeren trak sig tilbage for at vurdere situationen.

Dommeren mente dog alligevel, at manden skal være varetægtsfængslet i fire uger. Kendelsen blev af forsvareren kæret til landsretten med krav om løsladelse.