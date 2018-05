En kaskade af vand skjuler næsten den accelererende dragebåd ved startlinjen. Hvis man vil vinde i spurtdisciplinen, er der kun én vej. Fuldt træk fra første tag med paddelen. Eksploderende tempo, for det hele afgøres på cirka tres sekunder. Så er båden pisket forbi kødranden af to-tre tusind gymnasiekammerater, og vinderen er fundet under den orange line ved mållinjen. Overvåget af kamera og en drone.

Det er blevet en festlig markering af årets finalesejladser mod studentereksamen, at der rives en fredag ud af kalenderen, hvor der fightes og festes i havnebassinet og på kajkanterne, men de stærkeste drenge og piger giver den hele armen og lidt til. For ikke at snakke om lærerkollegerne, hvor man kan se sin fransklærer fange ugler med sin paddel og nyde rektor dunke de ansatte frem.

Efterhånden er der også andre turneringer kommet til. P-pladsen yderst på Byens Ø var halveret, og den yderste del af pladsen reserveret til en basketturnering. Andre steder i baglandet til havnen blev der dystet i andre discipliner. I Fodboldfabrikken blev der spillet - ja gæt selv hvad.

- Regattaen er et højdepunkt, som samler vores fire skoler. Fordi vi samarbejder kan elever og personale fra alle fire gymnasier mødes i venlig kappestrid siger Carsten Claussen, som er rektor på Tornbjerg Gymnasium. Han var selv til søs som trommeindpisker for sit personale.

Ligesom de foregående år var det Dennis Ritter fra TV 2 som var katalysator for fremdriften i hele regattaen. Han kommenterede begivenhederne og lavede live-interviews på kajkanten. Synligt for alle på storskærme på begge sider af promenade-bassinet. Suppleret med dronebilleder og en særdeles aktiv højskoleforstander og teatermand, Jeppe Sand, der som Ritters praktikant blev sendt ud på opgaver for at rapportere fra de andre sportsbegivenheder, fra madboderne og fra publikum i det hele taget.

Et af årets temaer var kage og kagens betydning for sportslige præstationer.