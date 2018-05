Ærøfærgerne har nu gjort deres indtog på de sociale medier, som de tidligere proklamerede til avisen. De valgte dog at oprette en lukket Facebook-gruppe frem for en åben Facebook-side som først planlagt.

- Vi har kun hørt fra folk, der er glade for, at den er kommet, siger Mona Madsen.

Ærø: Nu er Ærøfærgerne kommet på de sociale medier. Det blev dog ikke til en Facebook-side, som Ærøfærgerne fortalte til avisen den 19. marts . Rederiet har i stedet valgt at oprette en lukket Facebook-gruppe under navnet Ærøfærgerne , der gik i luften 11. april.

Ekspert i digitale og sociale medier Lars Damgaard Nielsen forklarer her fordele og ulemper mellem en åben Facebook-side og en lukket Facebook-gruppe.

- På en Facebook-side har alle let adgang til informationerne. I en lukket Facebook-gruppe vil du ikke kunne se informationerne lige med det samme, hvis du ikke i forvejen er medlem, du skal i stedet vente på at blive godkendt. Til gengæld kan du i en lukket Facebook-gruppe slå kommentarer fra, hvor du på en åben Facebook-side kun har muligheden på videoer, siger Lars Damgaard Nielsen.

Det var et bevidst valg fra Ærøfærgernes side at vælge den åbne Facebook-side fra til fordel for den lukkede Facebook-gruppe. Netop muligheden for at slå kommentarer fra er grunden til, at valget faldt på en lukket Facebook-gruppe, fortæller kommunikationsansvarlig for Ærøfærgerne Mona Madsen.

- Det er på grund af, at vi ikke har ressourcer til at svare folk, siger Mona Madsen og fortsætter:

- Det er en ekstra mulighed til de gående kunder for at modtage nyt om forsinkelser og aflysninger. Hvor kunderne, der har reserveret plads til bil, i forvejen for en sms.

Hvorfor er I på de sociale medier, hvis I ikke vil være sociale?

- Vi vil gerne informere og ikke debattere. Der er altid rigtig meget debat om færgerne, og det er ikke det, vi ønsker i gruppen, siger Mona Madsen.