Thulesen Dahl: Jeg er ligeglad med deres tilknytning til Danmark - kriminelle udlændinge skal ud

For nylig kom det frem, at en kun 14-årig pige, som i marts befandt sig i et shoppingcenter i Esbjerg sammen med en veninde, angiveligt var blevet voldtaget af en afghansk mand, da hun skulle på toilettet. Ifølge sigtelsen blev pigens veninde også forsøgt voldtaget af en anden afghansk mand. Mange tænker, at ovenstående må være udtryk for en enkeltstående sag. Noget enestående. Men nej. Desværre er ikke-vestlige indvandrere meget fremtrædende i statistikkerne, når det gælder vold og voldtægt. Handler det om et forskruet kvindesyn? Mangel på respekt over for vestlige kvinder? Sandsynligvis.

Uanset årsagen er vi nødt til at reagere uden tøven, når udlændinge ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. For Dansk Folkeparti er der ikke nogen tvivl om, hvad der skal ske: Kriminelle udlændinge skal UD af Danmark. Vi har før stillet forslag i Folketinget om, at asylansøgere, der begår kriminalitet, skal have indstillet behandlingen af deres sag og sendes ud af Danmark. Disse udlændinge har fuldstændigt misbrugt det danske samfunds gæstfrihed. Helt absurd, at de andre partier i folketinget ikke bakker os op i dette forslag. De henviser til internationale konventioner og siger, at det ikke kan lade sig gøre. Men det kan det. Hvis vi som land beslutter os for at lave sådan en lov - uanset om vi så måtte komme i karambolage med fortolkningen af diverse konventioner, så kan det lade sig gøre. Og jeg er nået dertil, at det ér der behov for.

Der er behov for at smide kriminelle forbrydere, som mafiabossen Gimi Levakovic hjem til Kroatien. Der er behov for at smide bandeledere som Loyal To Familia-bossen Shuaib Khan hjem til Pakistan. Der er behov for at sende voldtægtsforbrydere ud af Danmark! Og så er jeg faktisk bedøvende ligeglad med, hvad deres såkaldte tilknytningsforhold er til Danmark. Hvis de ikke er danske statsborgere, og de har bevist, at de ikke kan finde ud af at opføre sig anstændigt i det land, der har taget imod dem, så fortjener de ikke at være her. Så skal man ikke beskyttes af internationale konventioner imod det danske samfund!

Vi ser ofte eksempler på asylansøgere, der begår vold, hærværk, og anden kriminalitet. Om unge, der flagrer rundt i de sene nattetimer og skaber utryghed. Også dette har vi ønsket at få bedre styr på. Blandt andet har vi foreslået et udgangsforbud i de sene aftentimer og om natten for asylansøgere under 18 år. Men heller ikke her mødte vi opbakning fra folketingets øvrige partier, på trods af, at flere af partierne forinden havde sagt, at de syntes, idéen var god!

Fra nogle partiers side bliver der simpelthen snakket for meget og strammet for lidt. Det er ofte op ad bakke at få de andre partier med på yderligere stramninger på udlændingeområdet. Ærgerligt da der jo skal 90 mandater til for at få gennemført de nødvendige forbedringer. Vi er dog kommet et stykke. Antallet af asylansøgere er nede på et niveau, der ikke er lige så utåleligt, som vi så det under Thorning-regeringen fra 2011 til 2015. Sidste år valgte 3.500 personer at søge asyl i Danmark - 2017 blev dermed året med det laveste antal asylansøgere i ni år. Til sammenligning valgte 21.316 personer at søge om asyl i Danmark i 2015.

Efter DF fik indflydelse igen i 2015 har vi gennemført et hav af stramninger på ydelser og familiesammenføring. Vi har også strammet kravene til asylansøgere. Det har haft en effekt. Vi er dog slet ikke i mål endnu. Vi vil have antallet af asylansøgere og familiesammenføringer ned på et endnu lavere niveau. Vi må ikke ende som Sverige, hvor hele bydele i dag næsten udelukkende består af mennesker med rødder i primært muslimske lande. Vi må ikke få svenske tilstande i Danmark.