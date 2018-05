Havnens Dag

Bogense: Havnens Dag i Bogense finder i år sted lørdag 9. juni kl. 10-16. Der er aktiviteter for hele familien i og omkring det maritime miljø på Bogense Havn og Marina - og det er gratis.Blandt aktiviteterne til vands har man mulighed for at komme ud på vandet i en robåd eller kajak, og man kan prøve kræfter med stand up paddling.

Bogense Sejlklub holder "åben båd", hvor man kan komme om bord på flere af bådene i havnen og få en snak om, hvordan det er at have sin egen båd. Bogense Vikingelaug afholder saunagus, og der vil være yoga på sandet foran søbadet.Man har også mulighed for at komme om bord på muslingebåden, Musse, der gæster Bogense denne dag, og ved Fiskehuset kan man smage muslingesuppe. Skal man have andet end friske fisk med hjem, kan man måske gøre et kup på det nærliggende luksuskræmmermarked.På Marinastranden demonstreres forskellige nødsignaler, som man også selv kan få lov til at prøve.Hele dagen er der musik på havnen.